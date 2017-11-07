Прикордонника, який сидів у СІЗО разом з Іллею Орловим, звільнили з-під варти

Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув’язнення за вбивство людини на посту в 2014 році.

Таке рішення суд виніс 6 листопада, пише «УП».

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

«З приводу вашого звільнення, оскільки скасовано судове рішення, на підставі якого ви утримуєтесь під вартою, то ви сьогодні звільняєтесь з-під варти. І вже компетенція, чи буде вам обиратися на час розгляду справи запобіжний захід, це буде компетенція суду першої інстанції», – підсумував суддя Станіслав Кравченко.

Після цього він оголосив судове засідання закритим.

«Я задоволений (рішенням суду – ред.), але це тільки початок», – сказав Колмогоров.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в’язниці прикордонника Сергія Колмогорова. Суд визнав, що ввечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на цей вирок. Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Сергій Колмогоров знаходився у Маріупольському СІЗО разом з АТОшником з Помічної Іллею Орловим, якого звинувачують у замаху на вбивство. 6 травня 2017 року Орлов нібито поранив пострілом з автомата чоловіка, який продавав неподалік військової частини наркотики.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив про цей випадок як про «розбірки» між покупцем наркотиків і наркодилером. Він написав у Facebook, що Орлов знаходився під впливом наркотиків.

Адвокат Іллі Галина Титаренко розповіла «УЦ» іншу версію: «Подія сталася шостого травня 2017 року. Ілля чи то з власної ініціативи, чи то за неофіційним наказом командування вирішив провчити торговця наркотиками, який постійно ошивався біля військової частини. Разом з двома своїми товаришами по службі Орлов, попередньо зідзвонившись з дилером, відправився на зустріч. Продавець наркотиків у процесі розмови зробив необережний рух у напрямку Іллі, і той випадково вистрелив».

Поліція порушила кримінальне провадження стосовно потерпілого за фактом зберігання наркотиків. «Йому інкримінують лише зберігання, а не збут, – сказала в коментарі «УЦ» Галина Титаренко. – Хоча вдома в нього під час обшуку знайшли розфасовані наркотики. Я вже направила відповідну заяву до прокуратури». Вона також зазначила, що допитаний на судовому засіданні таксист, який підвозив потерпілого до військової частини, заявив, що робив це неодноразово.

12 жовтня Жовтневий суд Маріуполя вирішив продовжити Іллі Орлову строк знаходження під вартою до 10 грудня включно, хоча й обвинувачений, і його захисник просили про особисте зобов’язання. На думку колегії суддів, «застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, не зможе попередити ризиків, встановлених ст. 177 КПК України». Колегія «вважає доцільним продовжити обраний відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, при цьому зауважує, що у разі проведення всіх необхідних слідчих дій та зміні кваліфікації правопорушення можливо подання клопотання про зміну запобіжного заходу».

Іллі Орлову загрожує до 15 років позбавлення волі.