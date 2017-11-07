Ремонт шляхопроводу в Олександрії наближається до завершення (ФОТО)

Ремонтні роботи на шляхопроводі на дорозі державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине наближаються до завершення.

Після повної заміни прогонових будов, армування, заливки цементобетону та гідроізоляції підрядники взялися до влаштування шару асфальтобетону, повідомили «УЦ» у Службі автомобільних доріг області.

Вже з обох боків влаштовані підходи до шляхопроводу. До кінця тижня повністю завершиться асфальтування шляхопроводу і почнеться монтаж бар’єрного та перильного огородження.

Поточний середній ремонт на шляхопроводі триває з квітня 2017 року. Ремонтом займається ТОВ «Мостобудівельний загін – 112».

Фінансування надходить з державного бюджету.