«Собачий» проект

Пятнадцатого октября по всей Украине прошли марши в защиту животных, и мы еще очень удивились, увидев на демонстрации в Кропивницком нардепа Константина Ярынича. А уже 20 октября депутаты, в числе которых и Ярынич, подали законопроект № 7220 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения учета домашних и бездомных животных)». Оказывается, вот где собака зарыта! Законопроект, как утверждают авторы, был подан с учетом требований, которые защитники животных по всей Украине выдвинули на маршах.

Многие рядовые участники маршей очень удивились: неужели мы хотели это? В проекте и правда немало глупостей, но немало и рациональных идей. Безусловно, в законах Украины нужно что-то менять, иначе бродячие собаки скоро загонят нас в угол нашими же законами. Но не так же!

Что, например, означает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен) за неуборку владельцем экскрементов животного? Нет, штрафы за это нужны. Но, чтобы кто-то кого-то штрафовал, сумма должна быть меньше в 20 раз. В стране, где минимальная пенсия 1452 грн, какашка кота не может стоить 1700. Кстати, штраф за парковку в неположенном месте у нас 255 грн – это просто для сравнения.

Интересно также, кто и как будет штрафовать граждан за использование животных для занятия попрошайничеством? И вопрос с тем, кто и как будет контролировать выполнение закона, на самом деле не такой уж смешной. Судя по всему, ответственность за организацию учета животных будет возложена на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственную ветеринарную службу.

С ветслужбой – понятно. Если закон будет принят в таком виде и хотя бы частично будет выполняться, ветеринаров (и государственных, и частных) ожидают сверхприбыли. Почему-то все заметили в проекте однократную сумму за регистрацию животного – 0,1 прожиточного минимума (около 170 грн). Об этой сумме рассуждать может и смешно – один кот за месяц больше корма съедает. Но мало кто обратил внимание на то, что при этом кошке поставят чип, привьют ее от бешенства, стерилизуют, и каждые три года ее нужно будет водить на плановый осмотр. И это все платные услуги.

Что касается регистрации, в этом есть рациональный момент: без регистрации не уследишь, привиты ли животные. А у нас в стране бешенство встречается слишком часто. Но нам кажется, чтобы кировоградцы действительно зарегистрировали и привили всех котов, нужна, во-первых, бесплатная вакцина, а во-вторых, серьезная информационная кампания. Тогда, может быть, лет через пять… А может, и нет. АКДС, например, – вакцина бесплатная, от коклюша умирает во много раз больше детей, чем от бешенства, но родители продолжают отказываться от прививок. Неужели бросятся прививать котов за деньги? Не бросятся.

Тем более что пункт об обязательной стерилизации беспородных животных просто пугает. Обычных котов не будет вообще? Будут только лысые, вислоухие и самые породистые – такие, с противными приплюснутыми мордами? Если в частном секторе не будет котов, то туда придут мыши и крысы. А их уже не чипируешь …

Кстати, за отказ стерилизовать котика хозяин заплатит дороже всего – 200 необлагаемых минимумов (3400 грн) в первый раз и еще 1200 (20400 грн) в случае, если за год так и не согласится покалечить животное. Так что вопрос вымирания дворовых котов, как вида, на самом деле совсем не смешной.

Нам кажется, что в законопроекте вообще нужно продумать разные правила для многоквартирных домов, частного сектора – и совсем уж отдельные – для сельской местности. Во дворе частного дома людям не всегда нужна дорогая породистая собака – у дворовой собаки другие функции: не пускать во двор чужих и оповещать хозяина о том, что кто-то стучит в калитку. Котов во дворе может быть и пять штук: какого-то подбросят, какой-то сам придет. В селах, во дворе, где есть корова, бывает и десять – никому эти коты не мешают, живут себе, крыс ловят… Прямо вижу, как хозяйка ведет это все к ветеринару: чипировать, кастрировать, прививать и оформлять паспорта.

Зато впервые определены потенциально опасные породы собак: питбультерьеры, ротвейлеры, московские сторожевые и еще пара десятков пород. От их владельцев будут требовать справку от психиатра и документ о том, что собака прошла обучение. В этом есть логика. А вот в том, что с пекинесом может гулять только человек старше восемнадцати лет – ее уже опять нет. В общем, многие положения документа заставляют задуматься о том, зачем вообще принимать законы, которые никто не будет выполнять.

Пока это только законопроект, не принятый даже в первом чтении. Будем надеяться, что в нем многое изменится. Потому что надеяться на то, что его не примут вообще, вряд ли стоит. Во-первых, мы все понимаем, что какой-то закон нужен – как-то бродячее животное «население» нужно регулировать (а в законе прописаны и приюты в городах, и стерилизация-вакцинация бездом­ных животных за счет местных бюджетов). А во-вторых, среди авторов проекта № 7220 пятнадцать нардепов – представителей разных фракций и групп, так что он в любом случае будет иметь серьезную поддержку.

Фото Зои Лебедь.