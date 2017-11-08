На Кіровоградщині на три роки посадили альфонса, який обкрадав своїх жінок

43-річного мешканця обласного центру, який обікрав співмешканку, засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Судове слідство встановило, що обвинувачений, коли потерпіла перебувала на роботі, викрав з її помешкання золоті вироби та готівку на загальну суму 115 тис. грн. і втік.

Аналогічний злочин чоловік скоїв і на території Вінницької області, де він перебував у розшуку.

За скаргою потерпілої апеляційний суд визнав злодія винним за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років реального позбавлення волі.