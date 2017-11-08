У Кропивницькому планують ліквідувати кібернетичний коледж (ДОКУМЕНТ)

Міськрада Кропивницького планує ліквідувати кібернетико-технічний коледж.

Проект рішення міськради опублікований на її офіційному сайті.

Мерія хоче завершити ліквідацію навчального закладу до 1 березня 2018 року.

Ліквідаційну комісію має очолити нинішній директор коледжу Олександр Токарєв.

Студентів переведуть до інших освітніх закладів.

Детальніше – у документі.

Нагадаємо, 1 липня 2017 року завершився строк оренди коледжем будівлі за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 41/26. Заклад перевели у приміщення 29 школи.