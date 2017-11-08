Вперше з початку холодів у мережах теплопостачання Кропивницького – жодного пориву

Сьогодні, 8 листопада, у Кропивницькому вперше з початку опалювального не зафіксовано жодного пориву на мережах теплопостачання.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Аварійно-ремонтні бригади КП «Теплоенергетик» завершили ліквідацію аварії на тепловій камері по вулиці Гагаріна. О восьмій ранку теплоносій почав надходити до 134 житлових будинків у центральній частині Кропивницького, дитячих садочків №№2, 4, 21, 28, 46, ЗОШ №№5, 6, Колегіуму, дитячої поліклініки на вулиці Шевченка, відділення центральної міської лікарні на Великій Перспективній, міської та обласної стоматологічних поліклінік, поліклініки на вулиці Кропивницького.

Фахівці ДП «Кіровоградтепло» справилися з поривом на вулиці Юрія Коваленка, 13, і тут наразі тривають пуско-налагоджувальні роботи спільно з технічними спеціалістами ОЖБК.

За інформацією теплогенеруючих підприємств, температура теплоносія КП «Теплоенергетик» становить 52 градуси на виході і 41 – на вході. На ДП «Кіровоградтепло» – 50 і 40 відповідно.