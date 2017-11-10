На Кіровоградщині шукають двох дітей, які зникли безвісти (ФОТО)

Поліція розшукує двох хлопців, які не подають звістки про своє місцезнаходження.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Добровеличківське відділення Новоукраїнського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області розшукує Платонова Данила Євгенійовича 2001 року народження, мешканця села Нерубайка Новоархангельського району, учня 10 класу Добровеличківської школи-інтернату, який близько 11:00 6 листопада самовільно залишив навчальний заклад, та до теперішнього часу місцезнаходження хлопця невідомо.

Його прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся темне.

Був одягнений: куртка темного кольору, чорна шапка, чорні брюки, чорні черевики.

При собі мав: рюкзак чорного кольору з їжею, мобільний телефон, гроші – 50 гривень.

Раніше юнак неодноразово залишав місце свого мешкання та навчання.

Знам’янський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області розшукує безвісти зниклого Сачука Дениса Володимировича 2004 року народження, уродженця міста Погребище Вінницької області, жителя села Богданівка Знам’янського району, учня 8 класу Богданівської ЗШ № 1, який о 15:30 9 листопада пішов зі школи додому, та на даний час його місцезнаходження невідоме.

Його прикмети: на вигляд 12 років, зріст 150 см, середньої статури, волосся русяве, зачіска коротка.

Був одягнений: сіра в’язана шапка, сіра куртка з червоними вставками, сині джинси, чорні черевики, з синіми вставками.

При собі мав: рюкзак чорного кольору, в якому знаходилися підручники.

Працівники поліції звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопців, повідомити за телефонами: (095) 254-39-93, (097) 770-09-90, (066) 369-00-30 або 102.