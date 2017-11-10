Офіційного підтвердження заборони В’ятровичу в’їжджати у Польщу немає

Офіційного підтвердження того, що голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович перебуває у «чорних списках» на в’їзд до Польщі, немає.

Про це «Укрінформу» повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«У нас немає офіційного підтвердження, що голові Інституту національної пам’яті України заборонено в’їзд до Польщі», – заявив він.

Дещиця додав, що українські дипломати намагаються з’ясувати це питання.

Інше джерело неофіційно повідомило агентству, що поки інформація стосовно заборони В’ятровичу в’їжджати до Польщі не підтверджується.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що Польща заборонила в’їзд до країни голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу.

14 липня 2016 року Верховна Рада, виконуючи закон про декомунізацію, перейменувала Кіровоград на Кропивницький. Один із найпалкіших ініціаторів декомунізації в цілому та перейменування Кіровограда зокрема – Володимир В’ятрович.

Під час круглого столу «Законодавство про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні: стан виконання» він висловив нерозуміння, чому настільки затягнувся в часі процес приведення назв двох областей у відповідність до закону про декомунізацію, зважаючи, що обласні центри були перейменовані ще торік: Дніпропетровськ – на Дніпро, а Кіровоград – на Кропивницький.