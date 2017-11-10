У Києві відзначили 145-річчя від дня народження князя з Єлисаветградського повіту

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» відбулися урочистості, присвячені життю та діяльності князя Олександра Кудашева.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради Малої Виски.

З нагоди 145-річчя від дня народження Кудашева відкрили пям’ятний знак на місці побудови літака «Кудашев-1» та провели засідання Круглого столу в залі Адміністративної ради КПІ.

Сьогодні науково доведено, що Олександр Кудашев народився у Малій Висці. Маловисківська міська рада під керівництвом міського голови Юрія Гульдаса вже двічі поспіль провела авіафестиваль «Вись», однією з складових якого є вшанування відомих маловищан, діяльність та досягнення яких заклали фундамент розвитку авіації, зокрема Кудашева – інженера-конструктора, що першим збудував літак у тодішній Російській імперії.

Від мерії участь в урочистостях узяла участь секретар міської ради Леся Постолюк, яка також виступила на засіданні Круглого столу з повідомленням на тему «Відомі імена в історії Малої Виски та розвиток туристичної галузі (на прикладі родини Кудашевих)».

Професор Київського політехнічного інституту Олександр Кудашев 23 травня 1910 року пролетів кілька десятків метрів на літаку-біплані «Кудашев-1» власної конструкції. Доти в Росії літали тільки закордонними літаками.

У червні того ж року студент КПІ Ігор Сікорський продовжив справу професора. Він підняв у повітря власний літак. Через кілька днів відбувся політ літака санкт-петербурзького інженера Якова Гаккеля (пілотований В. Булгаковим) на незвичному для того часу біплані з фюзеляжем (бімоноплані). Ці події ознаменували початок розвитку російської авіації, першовідкривачем якого вважається князь Олександр Кудашев.