№46 (1248)

Номер тижневика «УЦ» від 16 листопада 2017 року.
Укрепляя будку
Нуждаются в упокоении
Что я думаю по этому поводу?
Наш победитель в США
Адаптация после войны: отчет Центра ресоциализации «Коловорот»
Два объекта – две хорошие новости
Поделили сэкономленное
Віктор Демченко: «Нема агропідприємства окремо від села»
За что зампрокурора уволили?
Таужное: село, полное легенд
Норвегія, або Шлях на Північ
О Елисаветграде с любовью
«Жити треба – як співати»
Кировоградщина Incognita
Первый елисаветградский большевик
Человек футбола, или Дело всей жизни