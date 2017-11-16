№46 (1248)

Номер тижневика «УЦ» від 16 листопада 2017 року.

Укрепляя будку

Нуждаются в упокоении

Что я думаю по этому поводу?

Наш победитель в США

Адаптация после войны: отчет Центра ресоциализации «Коловорот»

Два объекта – две хорошие новости

Поделили сэкономленное

Віктор Демченко: «Нема агропідприємства окремо від села»

За что зампрокурора уволили?

Таужное: село, полное легенд

Норвегія, або Шлях на Північ

О Елисаветграде с любовью

«Жити треба – як співати»

Кировоградщина Incognita

Первый елисаветградский большевик

Человек футбола, или Дело всей жизни