У Кропивницькому на слизькій дорозі втрапило у ДТП авто патрульних (ФОТО)

Близько восьмої ранку 16 листопада на вулиці Андрія Матвієнка сталося одразу кілька ДТП.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

Причина – прорив водопостачання, який стався цієї ночі. В результаті на дорозі утворилася льодова корка.

Не справився з керуванням автомобіль «Тойота Пріус», який о 8:30 їхав на службове завдання – водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою «Джиллі». Наразі цією справою займаються слідчі та прокуратура.

Згодом на цьому проміжку шляху сталася ще одне ДТП за участю авто «Хонда» та «Мерседес». Авто зазнали механічних пошкоджень.

Не впорався з керуванням і водій «Шевроле Авео».

Комунальники посипали цей проміжок дороги піском.