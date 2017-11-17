Безробітні Кропивницького мають шанс отримати роботу в потужному японському холдингу

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості організував зустріч безробітних з представниками ТЗОВ «Фуджікура аутомотів Україна-Львів», що спеціалізується з виготовлення електричного обладнання для автомобілів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласного центру зайнятості.

Фахівець з підбору персоналу «Фуджікура аутомотів Україна Львів» Ірина Ангеленюк та оператор довідкової служби Тетяна Лапан презентували підприємство. Вони розповіли про те, що компанія «Фуджікура», заснована у 1885 році з головним офісом у Японії, успішно реалізувала проект у Львівській області: відкривла два заводи з виробництва кабельної продукції для автотранспортних засобів світових марок.

«На даний час у компанії ТЗОВ “Фуджікура аутомотів Україна-Львів” вже працюють понад три тисячі працівників. Зараз підприємство має термінову потребу в операторах автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок», – зазначила Ірина Ангеленюк.

«Фуджікура» (Fujikura) – японська компанія, що виробляє електрообладнання, телекомунікаційні системи та автомобільні компоненти. Кількість працівників у всьому світі – понад 50 тисяч.