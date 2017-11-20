Кузьменко ініціюватиме звільнення затриманого на хабарі голови РДА

Керівник облдержадміністрації Сергій Кузьменко ініціюватиме звільнення з займаної посади голови Бобринецької РДА Сергія Шевченка, затриманому на хабарі.

Про це Кузьменко заявив на апаратній нараді в ОДА сьогодні, 20 листопада, передає кореспондент «УЦ».

Голова ОДА зазначив, що довести провину Шевченка має суд. Однак навіть розмови про хабарництво – вже підстава для звільнення.

Нагадаємо, прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.

Пізніше Сергій Кузьменко прокоментував інформацію про затримання: «Переконаний, що працівники Національної поліції та прокуратури швидко проведуть розслідування і поінформують суспільство про суть цієї справи. Перед законом усі рівні. Чекаємо на результати розслідування та рішення суду».

Він також зауважив, що кілька тижнів він провів нараду, на якій розглядали стан справ із збереженням лісосмуг і лісів на Кіровоградщині: «Мною було поставлено чітке завдання правоохоронцям – провести системну роботу по боротьбі із незаконною вирубкою лісозахисних смуг. Приємно, що цього разу правоохоронні органи чітко спрацювали».

Суд обрав Шевченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 128 тис. грн. Він також відсторонив посадовця від займаної посади на час досудового розслідування.