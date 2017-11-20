У Кропивницькому чоловік ударив трирічну дівчинку головою об підлогу (ВІДЕО 18+)

На 102 зателефонували свідки й розповіли, що невідомий впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну трирічну дівчинку з супермаркету, навіть не надавши їй медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького.

Патрульні миттю приїхали за вказаною адресою – на вулицю Пацаєва. Ні невідомого чоловіка, ні потерпілої дівчинки біля торговельного центру не було, натомість охоронців порядку зустріли обурені ситуацією громадяни та охоронець закладу, який і надав інспекторам відеодоказ події.

Життя і здоров'я дитини ціною у пляшку з йогуртом: патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно вчинив насилля над дитиною, а потім відмовив їй у фаховій медичній допомозі ( відео 18+)Про приголомшливий випадок людської жорстокості і байдужості патрульні дізналися вчора, 19 листопада, близько 19-ї години вечора.Випадкові перехожі зателефонували на спеціальну лінію 102 та розповіли, що стали свідками того, як невідомий громадянин впустив дитину на підлогу в одному з торговельних центрів, а потім виніс непритомну 3-річну дівчинку із супермаркету, навіть не надавши їй фахової медичної допомоги. Патрульні миттю приїхали за вказаною адресою, на вулицю Пацаєва. Втім, ані невідомого громадянина, ані потерпілої дівчинки біля торговельного центру не було, натомість охоронців порядку зустрічали обурені ситуацією громадяни та охоронець закладу, який і надав інспекторам відеодоказ події.Поспілкувавшись з мешканцями прилеглих будівель, інспектори з’ясували ймовірну адресу проживання даного громадянина, тож одразу попрямували туди.Піднявшись на 4 поверх однієї з багатоповерхівок, на вулиці Пацаєва, в одній з квартир почули дитячий крик. З дозволу господаря житла патрульні потрапили до помешкання та виявили двох його маленьких діточок, однією з яких була 3-річна дівчинка, яка лежала на дивані у непритомному стані. За диваном ховався 33-річний чоловік, товариш родини, який зізнався, що саме він впустив дитину на підлогу в супермаркеті, намагаючись відтягнути маленьку дівчинку від відділу з молочною продукцією.Батько потерпілої дівчинки про подію також знав, але не надав цій ситуації великого значення, мовляв, його товариш впустив дівчинку випадково і скоро все минеться.Непокоячись за життя 3-річної дитини, патрульні відразу викликали карету швидкої. Громадянина, який, ймовірно вчинив насилля над дитиною, затримали та доправили до міського відділу поліції.На місце події викликали слідчо-оперативну групу та сповістили працівників ювенальної превенції. Пізніше з’ясувалося, що затриманий чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.Наразі справою займаються слідчі.Обережно! Відео містить шокуючі кадри і не рекомендується для людей із слабкими нервами і особам, що не досягли 18 років. Опубліковано Патрульна поліція Кропивницького 20 листопад 2017 р.

Поспілкувавшись з мешканцями прилеглих будівель, інспектори з’ясували ймовірну адресу проживання громадянина і попрямували туди.

Піднявшись на четвертий поверх багатоповерхівки на вулиці Пацаєва, в одній з квартир почули дитячий крик. З дозволу господаря житла патрульні потрапили до помешкання та побачили двох його маленьких діточок, однією з яких була трирічна дівчинка, яка лежала на дивані у непритомному стані.

За диваном ховався 33-річний товариш родини, який зізнався, що саме він впустив дитину на підлогу в супермаркеті, намагаючись відтягнути маленьку дівчинку від відділу з молочною продукцією.

Батько дівчинки про подію також знав, але не надав цій ситуації великого значення: мовляв, його друг впустив дівчинку випадково, і скоро все минеться.

Патрульні викликали карету швидкої. Чоловіка, який вчинив насилля над дитиною, затримали та доправили до міського відділу поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та сповістили працівників ювенальної превенції. Пізніше з’ясувалося, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Наразі справою займаються слідчі.