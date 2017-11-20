У Кропивницькому лікарі відмовили ВІЛ-позитивному в обстеженні

У Кропивницькому немісцевого ВІЛ-позитивного чоловіка направили на медичне обстеження додому.

Про це «УЦ» повідомили в обласному відділенні благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

Ігор (ім’я змінене) нещодавно переїхав до Кропивницького. Працює тут будівельником. Про свій ВІЛ-позитивний статус знає давно. Лікарі рекомендували йому проходити планові медичні огляди, один раз на шість місяців – обстеження. Ігор дотримується всіх рекомендацій. Саме тому нещодавно він звернувся до однієї із поліклінік Кропивницького. Однак там отримав відмову.

«Лікар сказав: “Що ви тут робите? Ви ж не місцевий! Мені проблеми не потрібні – їдьте до себе додому, у свій район!” Я взагалі такого не очікував! В обстеженні мені відмовили. Невже це пов’язано з моїм ВІЛ-статусом?» – зазначив Ігор.

«У даному випадку порушили права ВІЛ-позитивного, – сказав юрист проекту «RESPECT: Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» Арсен Арутюнян. – Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта лише у випадку, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення. Окрім цього, Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” не пов’язує надання медичної допомоги лікувальними закладами чи надання будь-яких інших послуг з реєстрацією чи місцем проживання особи. Тому, якщо особа зареєстрована за однією адресою, а проживає за іншою, це не позбавляє її права звернутись до лікувального закладу за місцем фактичного проживання та вимагати надання кваліфікованої медичної допомоги».

Фахівці Кіровоградського обласного відділення зазначають: якщо подібні випадки трапляються із ВІЛ-позитивними, можна звертатися за адресою: Кропивницький, вул. Преображенська, 2, поверх 6, каб. 614.