Жителю Кіровоградщини дали рік умовно за те, що вдарив поліцейського

Житель Новоархангельська отримав рік умовно за те, що вдарив дільничного офіцера поліції.

Вирок Новоархангельського районного суду опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

Подія сталася 19 березня 2017 року. О 6:40 до Новоархангельського відділення поліції доставили місцевого жителя – за адміністративне правопорушення.

Через годину до відділення прийшли близько десяти мешканців Новоархангельська, які протестували проти затримання свого товариша. Серед них був і брат правопорушника. Він підійшов до дільничного офіцера поліції сектору превенції патрульної поліції і вдарив його кулаком в обличчя.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 345 КК України як «умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків».

Вирок – позбавлення волі строком на 1 рік з іспитовим терміном 1 рік.