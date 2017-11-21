Стало відомо, де на Кіровоградщині заробляють найбільше

Кіровоградщина ввійшла до п’ятірки лідерів з темпів зростання зарплати в Україні.

Про це під час апаратної наради наради в облдержадміністрації заявила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ніна Рахуба, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

За словами Рахуби, у вересні 2017 року середньомісячна зарплата в області склала 6167 грн., що на 1248 грн. Більше, ніж у січні, та на 1895 грн. більше порівняно з вереснем 2016-го.

Найбільшу зарплату (понад 6,5 тис. грн.) у вересні отримували в Олександрівському районі та у Кропивницькому. Від 6 до 6,5 тис. грн. становила зарплата у працівників в Олександрійському, Маловисківському, Голованівському, Знам’янському, Петрівському та Світловодському районах.

Нагадаємо, у Кіровоградському обласному центрі зайнятості склали рейтинг високооплачуваних професій.