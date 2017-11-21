У Кропивницькому декомунізували Діда Мороза

Замість Діда Мороза дітей та дорослих на відкритті новорічної ялинки у Кропивницькому розважатиме Святий Миколай.

Про це повідомила начальник відділу культури та туризму Анна Назарець на прес-конференції сьогодні, 21 листопада, передає кореспондент «УЦ».

Крім Миколая, розповіла Назарець, на площу також завітають Янгол і театр на ходулях.

Дід Мороз і Снігуронька залишаться у вигляді фігур. Крім них, на площі поставлять дві 3D-фігури сніговиків.

Нагадаємо, відкриття ялинки планується на 19 грудня. Вона обійшлася у 308 тисяч гривень, ще майже 300 коштувала ілюмінація.

Як відомо, Дід Мороз – персонаж часів Радянського Союзу.