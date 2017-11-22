В Олександрії хочуть створити патрульну поліцію

Прохання народного депутата України Анатолія Кузьменка про створення в Олександрії підрозділи патрульної поліції пообіцяли врахувати.

Про це пише «Моя Олександрія».

20 жовтня Анатолій Кузьменко звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника Національної поліції Сергія Князева з проханням створити підрозділ патрульної поліції в Олександрії.

У відповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова сказано, що депутатський запит передали на розгляд Національної поліції.

У листі Національної поліції сказано, що створення нових підрозділів патрульної поліції здійснюється, відповідно до плану. Прохання про включення в план Олександрії врахують. При цьому конкретна дата, коли це станеться, невідома.

Нагадаємо, у Кропивницькому патрульна поліція розпочала роботу 28 квітня 2016 року.