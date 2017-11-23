Двох високопосадовців зі Світловодська відправили у СІЗО

За клопотанням прокуратури Кіровоградської області заступнику голови РДА та заступнику міського голови одного з міст Кіровоградщини (Світловодська. – Ред.) обрали запобіжні заходи.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Суд 23 листопада задовольнив клопотання слідчого щодо обрання для обох фігурантів справи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас їм визначили розмір застави – 128 тисяч гривень для кожного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 21 листопада оперативники управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі поліції Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали першого заступника голови Світловодської РДА та заступника мера Світловодська.

Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тисяч гривень неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 квадратних метрів.

Земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався сортувати там сміття.