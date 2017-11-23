Канцтовари на 4,5 тисячі, 9 тисяч на сувеніри – на що планують витрачати гроші ГО Кіровоградщини

Обласна комісія з виділення коштів громадським організаціям засідатиме 24 листопада.

Про це у Facebook повідомив волонтер, керівник Центру надання допомоги учасникам АТО при Кіровоградській ОДА Вадим Нікітін, передає кореспондент «УЦ».

Нікітін обурився неправильними, на його погляд, статтями витрат: «Я маю лише два питання:

– ветерани, невже вам по барабану діти, вдови, сім’ї загиблих, померлих унаслідок захворювання, хвороби, війни?

– Невже канцтовари, друкарські вироби, святкування, проїдання важливіші ремонту помешкання вдови з двома дітьми?

На місці загиблих, померлих побратимів могли бути і ви».

Він також виклав скани поданих на розгляд комісії документів.