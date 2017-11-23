У Долинській двоє дорослих чоловіків відібрали велосипед у 12-річного хлопчика і поїхали кататися

Раніше судимі 25- та 29-річний жителі Долинського району викрали чуже майно, пограбували малолітнього та завдали тілесних ушкоджень дорослому чоловіку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Зловмисники виявилися родичами, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів та розбоїв, разом відбували покарання в Донецькій області. Цього літа вони звільнилися з місць позбавлення волі, але на шлях виправлення так і не стали, – розповів начальник Долинського відділу поліції Сергій Тюлєнєв. – Як встановили поліцейські, у день скоєння злочинів зловмисники перебували в місті Долинська. Після значної кількості випитого алкоголю чоловіки вешталися вулицями у пошуках легкої наживи. Проходячи повз територію школи, помітили біля її входу велосипед, який викрали.

Через невеликий проміжок часу родичі відібрали ще й велосипед у 12-річного хлопчика, що рухався повз них. На цьому зловмисники також не зупинилися, та, їдучи на краденому транспорті, почали зухвало поводитися на дорозі. Зробити їм зауваження наважився 47-річний чоловік, який натомість отримав тілесні ушкодження голови та численні синці на тілі».

За цими фактами розпочато кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). За вчинене зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Досудове слідство триває.