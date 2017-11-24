На Кіровоградщині затримали банду серійних автоугонщиків (ФОТО)

У Кіровоградській області працівники поліції затримали серійних автоугонщиків.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, на рахунку злочинної групи не лише сім епізодів заволодінь транспортними засобами, а й близько двох десятків крадіжок та розбійний напад на оператора автозаправної станції. Усі троє підозрюваних використовували під час скоєння злочинів автомобіль з іноземною реєстрацією, коли ж відчули, що слідом йдуть оперативники, позбулися автівки.

До складу групи входили троє жителів Бобринецького та Компаніївського районів віком від 24 до 20 років. Двоє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисники через знайомих придбали старенький «Опель». Крадіжки та угони автомобілів стали для зловмисників постійним заняттям.

У середині жовтня учасники злочинної групи також наважилися вчинити розбійний напад на оператора автозаправної станції у Компаніївському районі. Прикривши обличчя масками, вони побили битками працівника АЗС та забрали касовий апарат.

Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, трійця регулярно змінювала місце проживання, винаймаючи будинки в селах. Бандити не підтримували стосунків з родинами і весь час перебували у пошуках автотранспорту, який би міг стати наступним.

Такий об’єкт цього разу знайшовся на території одного з сіл Кіровоградського району. 45-річний власник автомобіля «Нива» виявив його відсутність зранку. Чоловік уже збирався їхати у справах, однак транспортний засіб безслідно зник. На місце пригоди потерпілий негайно викликав правоохоронців.

«Припущення оперативників щодо причетності до скоєння даного злочину зловмисників, за слідами яких уже йшли працівники карного розшуку поліції області та Кіровоградського районного відділення, знайшли своє підтвердження, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – Поліцейські встановили місце перебування учасників злочинної групи. Маючи підозри щодо їх можливого опору, з залученням спецпідрозділу КОРД затримали всіх трьох в орендованому будинку.

Під час обшуків правоохоронці виявили в’язані шапки з прорізами для очей та рукавички, зарядні пристрої до акумуляторів, набори інструментів, кілька пар номерних знаків. У дворі поряд із помешканням було виявлено щойно викрадену чоловіками “Ниву”. Зловмисники навіть не встигли викласти з салону речі її справжнього господаря, та все ж про всяк випадок змінили на авто номерні знаки».

Обставини цієї пригоди та ще низки заволодінь транспортними засобами, скоєних особами на території Кіровоградської, Черкаської та Київської областей, десятків крадіжок та розбійного нападу, тепер з’ясовують слідчі. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України, ч. 2, 3 ст.185 «Крадіжка» ККУ та ч. 3 ст. 187 «Розбій» ККУ.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України. За скоєне всім трьом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.