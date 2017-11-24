Школярі Кіровоградщини мають шанс безкоштовно повчитися у Великобританії

Школярі Кіровоградщини 15-16 років можуть стати володарями стипендії «Ельворті-HMC» на безкоштовне навчання у Великобританії протягом одного року.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ПрАТ «Гідросила Груп».

Конкурс проводиться на базі Кіровоградського інституту комерції і адмініструється Радою Асоціації Директорів приватних шкіл Великобританії (НМС).

Конкурс має три етапи. Це лексико-граматичний тест на знання англійської мови; написання твору англійською мовою на задану тему та інтерв’ю з представниками робочої групи НМС з Великобританії, під час якого оцінюються не лише рівень володіння англійською мовою, а й уміння учня міркувати, аналізувати те, що відбувається навколо, і його здатність адаптуватися до нової культури і нових правил. Також вітається наявність у конкурсанта будь-якого хобі. Документи на участь у конкурсі приймаються до 30 листопада, а переможці його стануть відомі вже на початку наступного року.

Переможці конкурсу розподіляються по школах Великобританії, які мають високий рівень наукових, спортивних і культурних досягнень.

Заявки на участь у конкурсі приймаються за адресою: hmc.krop@gmail.com. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном: (066) 452-85-51 (Анастасія, куратор проекту).

Стипендія «Ельворті-НМС» заснована в 2007 році з ініціативи Майкла Кларксона Уебба – онука Роберта Ельворті – як продовження відомого проекту – стипендії ім. Ельворті, яка надавала можливість кіровоградським школярам вчитися у престижній приватній англійській школі «Чігвелл» у графстві Ессекс.

Стипендія покриває повну вартість навчання, харчування та проживання у Великобританії. Проект НМС також надає кожному стипендіату певну суму на додаткові витрати, наприклад для участі в культурних і туристичних заходах.