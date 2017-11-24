Заступник прокурора Кіровоградщини має 200 тисяч доларів готівкою, квартири та цілий автопарк

Прокурор області Анатолій Коваленко представив колективу новопризначеного заступника.

Відповідно до наказу Генерального прокурора, ним став старший радник юстиції Олег Гладкіх, повідомили «УЦ» у прес-службі прокуратури області.

«З цим призначенням я сподіваюсь на сконцентровану та змістовну роботу. Ситуація в країні вимагає від нас оперативної реакції на порушення законодавства та конкретних результатів діяльності», – зазначив під час представлення Анатолій Коваленко.

Гладкіх народився 3 жовтня 1981 року в селі Подоли Харківської області. Має вищу юридичну освіту – закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2003 року. Пройшов усі щаблі прокурорської служби. Попередня займана посада – заступник прокурора Луганської області.

За даними декларації (2017 рік, перед звільненням), Олег Гладкіх має дві квартири у Києві та одну – в Харкові. У його дружини Світлани – теж квартира у Харкові.

У власності новопризначеного заступника прокурора Кіровоградської області – автомобілі Mercedes Benz S 600 2001 року випуску, ГАЗ-2410 1987-го та BMW E64/630C 2007-го. Його дружина їздить на Toyota Camry 2014 року випуску та двох Range Rover Sport 2012-го.

Світлана Гладкіх також указана в декларації як кінцевий власник шістьох підприємств: ТОВ «А.І.Р.», ТОВ «Соснівка», ПП «Карст-8», ТОВ «Райтвирт», ТОВ «Досуг-К» і ПП «Інформаційно-копірайтинговий центр “Інформ-бюро”». Усі вони зареєстровані в Харкові.

Олег Гладкіх задекларував 200 000 доларів і 150 000 гривень готівкою та 51 560 гривень на банківському рахунку. Його дружина має 300 000 доларів та 1 530 000 гривень готівкою.