У Кропивницькому декомунізували міськраду

Кіровоградська міська рада відтепер офіційно називається міською радою міста Кропивницький.

Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на засіданні сесії сьогодні, 27 листопада, передає кореспондент «УЦ».

На розгляді питання про перейменування Кіровоградської міської ради на Кропивницьку наполягали громадські активісти. Вони винесли до трибуни плакат з надписом «Кіров = Голодомор».

З другої спроби питання про декомунізацію внесли до порядку денного. Після цього міський голова Андрій Райкович запросив керівників депутатських фракцій та двох представників громадськості на погоджувальну раду.

Після перерви розгляд питання продовжили. Андрій Райкович наголосив, що на погоджувальній раді всі однозначно вирішили, що міська рада Кропивницького не може називатися на честь Сергія Кірова. «Ми порадилися і порозумілися, що варіант “Кропивницька міська рада” може бути знятий, – сказав він. – Загалом є три варіанти: Кропивницька міська рада, Центральноукраїнська міська рада та міська рада міста Кропивницький».

Пропозиція «свободівця» Сергія Капітонова – «Кропивницька міська рада» – не набрала достатньої кількості голосів.

Тоді на голосування поставили варіант координатора фракції БПП «Солідарність» Ігоря Волкова – «Центральноукраїнська міська рада», голосів також не вистачило.

Депутати підтримали пропозицію мера Андрія Райковича – «Міська рада міста Кропивницький».

Раніше міськраду вже пробували кілька разів декомунізувати, однак безрезультатно.

Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року.