Затримані на хабарі високопосадовці зі Світловодська вийшли на волю

Перший заступник голови Світловодської райдержадміністрації та заступник мера Світловодська внесли заставу, їх звільнили з-під варти.

Про це пише «КП».

21 листопада оперативники управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі поліції Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали першого заступника голови Світловодської РДА та заступника мера Світловодська.

Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тисяч гривень неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 квадратних метрів.

Земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався сортувати там сміття.

23 листопада суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень кожен.

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що затримані внесли застави і вийшли з-під варти. На апаратній нараді голова ОДА Сергій Кузьменко заявив, що наполягатиме на їх звільненні.

Нагадаємо, 15 листопада прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.