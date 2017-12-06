Боксери з Кропивницького виграли три медалі на всеукраїнському турнірі

У Дніпрі завершився всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Заслуженого тренера України Михайла Левіна.

Про це повідомила прес-служба міськради Кропивницького.

У змаганнях взяли участь 65 спортсменів з восьми команд.

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 відділу фізичної культури та спорту міської ради» Олег Мельниченко завоював золоту медаль, його одноклубник Дмитро Скворцов став срібним призером, а Володимир Холодовський посів третє місце.

Нагадаємо, кропивницькі спортсмени у складі збірної команди України здобули сім нагород Кубку світу з тхеквондо ІТФ серед дорослих, юніорів та кадетів у Мінську.