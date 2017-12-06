Кропивницькі тхеквондисти здобули сім нагород у Мінську

Кропивницькі спортсмени у складі збірної команди України здобули сім нагород Кубку світу з тхеквондо ІТФ серед дорослих, юніорів та кадетів у Мінську.

Про це повідомила прес-служба міськради Кропивницького.

Змагання світового рівня зібрали близько 1300 учасників з 29 країн.

Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 відділу фізичної культури та спорту міської ради» Владислава Лягаєва перемогла в командному спарингу, посіла друге місце в командному тулі та виборола третє місце в особистому спарингу.

Її одноклубниця Лілія Діордієва завоювала три бронзові медалі Кубку світу.

Ще одну золоту нагороду завоював кропивничанин Микола Гунька.

Тренує спортсменів Ігор Зюнзя.