У кібербезпеці Кіровоградського обласного центру зайнятості знайшли дірку (ФОТО)

Київський айтішник Дмитро Орлов виклав у Facebook скрін-шоти внутрішніх документів Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Орлов супроводив світлини підписом: «Кіровоградський обласний центр зайнятості. Онуфріївський районний центр зайнятості. Ось давайте не будемо над ними знущатися і знайдемо тих, хто допоможе. Реально у людей інші завдання. У них, судячи з залишкової вартості заліза, все зовсім погано. Не сумно, а гірше нікуди».

До внутрішніх документів ОЦЗ хакер дістався, продовжуючи акцію #FuckResponsibleDisclosure. Головна її мета – «звернути увагу громадськості та влади на те, що, не дивлячись на всі закони, заяви й інвестиції, реальної безпекою ніхто не займається».

Раніше хакери вже зламували мережі кількох державних та комунальних установ, у тому числі – ОКВП «Дніпро-Кіровоград».