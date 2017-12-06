Влада Кіровоградщини привітала захисників Вітчизни зі святом (ФОТО)

В обласній філармонії відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 26 річниці Збройних Сил України сьогодні, 6 грудня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

«Вітаю з Днем збройних Сил України! Переконаний, що сьогодні це свято – народне, й абсолютно вірно ми його відзначаємо разом з волонтерами. Адже три роки тому, коли ворог напав на нашу землю і військові стали на її захист, весь український народ долучився до розбудови Збройних Сил, – відзначив голова ОДА Сергій Кузьменко. – За короткий час завдяки політиці Президента та уряду вдалося створити сучасне, вмотивоване військо, здатне гідно захищати Україну та Європейський Союз».

Сергій Кузьменко відзначив і кроки обласної влади задля підтримки військовослужбовців на Кіровоградщині: «Ми активно працюємо разом з депутатським корпусом: в області діє програма з підтримки військових формувань, які базуються на території Кіровоградщини, на їхні потреби виділено мільйони гривень з обласного бюджету. Учасники антитерористичної операції мають змогу пролікуватися в обласному госпіталі, який є одним із кращих в Україні. На постійному контролі отримання АТОвцями земельних ділянок. Ми робитимемо усе для того, щоб наше військо було найкращим в Європі!»

Голова облдержадміністрації висловив шану загиблим воїнам та їх сім’ям: «Ми розділяємо біль рідних за 186 героїв, які віддали своє життя для того, щоб в Україні був мир».

Сергій Кузьменко разом з головою обласної ради Олександром Чорноіваненком вручили військовослужбовцям відзнаку Кіровоградської області «За мужність та відвагу», а волонтерам за активну громадську діяльність та допомогу Збройним Силам України – відзнаку Президента «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та грамоти облдержадміністрації. Серед нагороджених – і журналіст «УЦ», учасник АТО, а нині – волонтер Олексій Гора.

По завершенні нагородження лунали патріотичні пісні у виконанні військових, волонтерів, акторів обласного українського музично-драматичного театру ім. Кропивницького та солістів обласної філармонії.