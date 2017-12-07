№49 (1251)

Номер тижневика «УЦ» від 7 грудня 2017 року.
Откуда дровишки?
«Самое важное в волонтерской работе – это доверие»
Что у нас с теплом и газом?
Лидеры ОТГ: «Не будут мешать – помощи просить не будем»
Юрий Титов: «Мы ищем свою нишу на европейском рынке»
Елки свежие, цены прежние
У обманутых англичан есть шанс вернуть свои деньги
Фермером нынче быть опасно
Первый шаг к свободе?
Без паники! Идет исследование
Шаг вперед, два назад
О коммунальном транспорте, тарифах на проезд и монетизации льгот
Петр Вовченко: незабываемое
Єлисаветград 1919: всі проти всіх
«Мрію, щоб люди отримували задоволення від того, що ми робимо»
«Є концерти, на які люди ходять за культурою, а є – на які за шоу»
Уходящая натура, или Прощание с СССР