№49 (1251)

Номер тижневика «УЦ» від 7 грудня 2017 року.

Откуда дровишки?

«Самое важное в волонтерской работе – это доверие»

Что у нас с теплом и газом?

Лидеры ОТГ: «Не будут мешать – помощи просить не будем»

Юрий Титов: «Мы ищем свою нишу на европейском рынке»

Елки свежие, цены прежние

У обманутых англичан есть шанс вернуть свои деньги

Фермером нынче быть опасно

Первый шаг к свободе?

Без паники! Идет исследование

Шаг вперед, два назад

О коммунальном транспорте, тарифах на проезд и монетизации льгот

Петр Вовченко: незабываемое

Єлисаветград 1919: всі проти всіх

Юный пятидесятилетний музпед

«Мрію, щоб люди отримували задоволення від того, що ми робимо»

«Є концерти, на які люди ходять за культурою, а є – на які за шоу»

Уходящая натура, или Прощание с СССР