Кіровоградщина – в останній п’ятірці областей за кількістю користувачів Інтернету в селах

Кіровоградська область входить в останню п’ятірку регіонів України за кількістю користувачів Інтернету серед сільського населення.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОДА про засідання науково-технічної ради, на якій розглянули виконання програми інформатизації Кіровоградської області.

Директор департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації Олександр Корнюша відзначив, що у 2017 році частка міських домогосподарств, які користуються Мережею, зросла до 56%. Це на 6,5% більше, ніж було у аналогічному періоді минулого року. Однак частка таких домогосподарств у сільській місцевості є меншою – 16,9% (на 2,8% більше проти 2016-го).

Директор Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» Юрій Мацик повідомив, що у 2017 році підприємство додатково збудовало 102 кілометри Інтернет-ліній. У наступному році планується збудувати ще 232 кілометри під шість тисяч портів для підключення нових абонентів у дев’яти селах та шести містах області. Загалом Інтернетом на сьогодні користуються 42 тисячі абонентів Укртелекому.

Представник іншого Інтернет-провайдера – ТОВ ІСП «Шторм» – Валерій Петушинський сказав, що фахівці підприємства, крім Кропивницького та Олександрії, створили оптоволоконну мережу в Суботцях (Знам’янський район), Соколівці, Созонівці та Підгайцях (Кіровоградський район) та частково у Знам’янці. На етапі будівництва перебувають мережі у Бережинці та Великій Северинці (Кіровоградський район), Смоліному й Березівці (Маловисківський район) та Лікарівці (Олександрійський район).