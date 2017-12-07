На Кіровоградщині «підприємці» «нагріли» англійську родину на майже 22 мільйони

Під час проведення заходів з відпрацювання підприємства, що здійснює діяльність у сфері АПК, виявлено резонансний факт заволодіння посадовими особами підприємства з іноземними інвестиціями коштами та майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Фіскальної служби в області, текст якого має «УЦ».

Податківці також зазначили: «…протягом тривалого періоду колишній генеральний директор товариства за попередньою змовою з головним бухгалтером підробили статут товариства з метою отримання права укладати й підписувати фінансово-господарські договори без обмеження їх суми. Надалі здійснили реалізацію майна, що належало товариству, за ціною, значно нижчою за ринкову, а різницю між вказаною і реальною вартістю майна від проведеної операції отримали готівкою.

Крім того, протягом 2002 – 2017 років ці посадові особи під виглядом надання безвідсоткових довгострокових позик пайовикам, працівникам підприємства та іншим фізичним особам навіть без укладення відповідних угод перераховували грошові кошти на їхні карткові рахунки, які потім перевели в готівку.

Встановлено факти розтрати грошових коштів на будівельні матеріали, проектну документацію та обладнання для тиру, які не пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

Всього протягом 2002 – 2017 років посадові особи, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи майном і коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали його власнику майнової шкоди в розмірі понад 22 мільйони гривень.

Отримані злочинним шляхом доходи чиновники легалізували шляхом придбання і будівництва нерухомості на території Кіровоградської області й міста Києва та купівлі приватних автомобілів преміум-класу».

За даними «УЦ», мова йде про англійця Роберта Де Ланге, який вклав у компанію з Новомиргорода «Вентура» багато мільйонів грошима та технікою. Дружина Роберта Тетяна (на фото зліва), яка зараз в Україні займається цією справою, підтвердила: все вірно, це про ситуацію з фірмою «Вентура», в яку вони інвестували.

Тетяна Де Ланг розповіла «УЦ», що опоненти щосили вставляють палиці в колеса, ймовірно, сподіваючись, що англійцям з їхніми менталітетом і поняттями виграти справу в тутешніх неможливо.