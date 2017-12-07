Справа підозрюваних у хабарництві працівниць податкової з Кропивницького: нові подробиці

У Єдиному державному реєстрі судових рішень є кілька нових ухвал Ленінського районного суду у справі підозрюваних у хабарництві співробітниць обласної податкової.

Передісторія

20 вересня СБУ та військова прокуратура Південного регіону затримали на одержанні хабара заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву. Вони вимагали й отримали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен. За цю суму обіцяли не показувати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Гроші передавали в одному з кафе на виїзді з Кропивницького. Там хабарниць і взяли на гарячому.

«УЦ» уважно вивчила декларації обох затриманих. З’ясувалося, що Олена Берестовенко жила на свою зарплату, Оксана Рева, крім зарплати, отримала у 2016 році ще й страхові виплати та дохід від надання майна в оренду. Чиновниці також задекларували готівку, а Берестовенко вказала, що придбала у 2017 році за 180 000 гривень автомобіль Hyundai i30.

У родині Оксани Реви автомобілів більше. Її чоловік – власник п’ятьох вантажівок, чотирьох напівпричепів та легковика Toyota Camry.

22 вересня Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Берестовенко – її відпустили під заставу у 128 тисяч гривень.

Оксані Реві також призначили заставу – 480 тисяч гривень.

Захист Оксани Реви подав апеляцію. 28 вересня Апеляційний суд області вирішив її задовольнити. У повідомленні суду йшлося: «Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 22 вересня 2017 року було задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначено розмір застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 480 000,00 грн.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів апеляційного суду постановила:

– апеляційну скаргу сторони захисту – задовольнити;

– ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кропивницькийвід 22 вересня 2017 року – скасувати;

– клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону – задовольнити частково;

– обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити їй протягом строку дії ухвали апеляційного суду залишати власне житло у період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години 30 хвилин».

Що нового – принаймні про це ми ще не писали

8 листопада Ленінський районний суд розглянув клопотання представника Олени Берестовенко щодо скасування арешту її майна – квартири на вулиці Яновського в обласному центрі та авто Hyundai i30. За словами представника, «підозрювана не тільки зареєстрована, а й проживає у вказаній у клопотанні квартирі, а тому, відповідно до по положень ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладений необґрунтовано». Він також зазначив, що «подальше існування заборони користування на належний підозрюваній автомобіль призведе до негативних наслідків як для неї так і для її родини, оскільки вона доглядає за свекром, який проживає окремо та у зв’язку з хворобою не може рухатись, підозрювана змушена постійно привозити йому їжу, медикаменти, лікарів».

Суд погодився з обома твердженнями і скасував обидва арешти.

20 листопада суд продовжив строк відсторонення Олени Берестовенко «від посади заступника начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області на один місяць, тобто з 20.11.2017 по 20.12.2017» та Оксани Реви «від посади начальника управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області, на яку вона була призначена наказом в. о. начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області №48-о від 16.02.2017, з 20.11.2017 до 20.12.2017».

21 листопада суд продовжив Оксані Реві строк перебування під домашнім арештом до 20 грудня. Їй, як і раніше, не можна покидати власну домівку на вулиці Звенигородській з восьмої вечора до о пів на восьму ранку.

Оксані Реві та Олені Берестовенко загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Андрій Лисенко, «УЦ»