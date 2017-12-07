У Кропивницькому визначили кращих посадовців року (ФОТО)

Сьогоднi, 7 грудня, у День працівників мiсцевого самоврядування в міськраді Кропивницького підвели пiдсумки конкурсу «Посадовець року».

За звання найкращих посадовцiв змагалися депутати мiсцевих рад, керiвники та спецiалiсти виконавчих органiв, пише «РК».

У номiнацiї «Депутат року» перемогу здобув депутат мiської ради Олег Краснокутський.

«Керiвником року» став начальник спецiалiзованої iнспекцiї мiської ради Андрiй Максюта.

У номiнацiї «Спецiалiст року» перемогла головний спеціаліст відділу протокольної роботи та службового діловодства управління апарату міської ради Кропивницького Тетяна Зієрова.