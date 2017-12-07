У охоронців ізолятора тимчасового тримання в Кропивницькому знайшли купу наркотиків (ФОТО)

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України спільно зі співробітниками Управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області затримали старшого сержанта поліції відразу після передачі ним наркотичних засобів арештованому.

Про це йдеться у повідомленні ДВБ, текст якого має «УЦ».

Правоохоронці провели низку обшуків у інших працівників ІТТ та конвойної служби, а також у близьких підслідного і виявили значну кількість наркотиків та прекурсорів.

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Інформацію щодо протиправної діяльності окремих співробітників ізолятора тимчасового тримання отримало Кіровоградське управління ДВБ. Після проведення перевірки правоохоронці встановили причетність одного з поліцейських ІТТ до збуту наркотичних засобів особам, взятим під варту. За цими матеріалами прокуратура області розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Викритого у злочинних діях співробітника оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками обласного Управління протидії наркозлочинності та слідчими обласної прокуратури затримали відразу після вчинення злочину.

У кімнаті для передач старший сержант поліції передав 38-річному арештованому пакунки з продуктами. Серед переданого – опій ацетильований та торт зі згортком марихуани. Арештованому інкримінують вчинення розбою, грабежу, крадіжки, зберігання зброї та наркотиків, а також незаконне заволодіння транспортом.

40-річний поліцейський зізнався, що свідомо передав зловмисникові наркотичні засоби.

Крім того, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання ще двох поліцейських, співмешканки та знайомої арештованого. У співробітника конвойної служби знайшли саморобний пристрій для куріння марихуани. Водночас у жінок виявили шприци з ацетильованим опієм, пакети з коноплею, каністру з прекурсорами, пігулки, а також знаряддя для виготовлення наркотичних засобів. За однією з адрес виявили шістьох осіб, раніше судимих за зберігання, вживання та збут наркотиків. Вони постійно відвідували викритий поліцейськими притон.

Все вилучене наразі правоохоронці направили на проведення експертизи. За її результатами оголосять підозри працівникові ІТТ та іншим причетним до протиправних дій особам. Триває слідство.