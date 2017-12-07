Жителя Кропивницького покусав скажений кіт

У Кропивницькому 2 грудня експертиза Кіровоградської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини підтвердила сказ у безпритульного кота, який знаходився на вулиці Академіка Корольова.
Повідомлення про це лабораторний центр опублікував сьогодні, 7 грудня.
За медичною допомогою звернувся мешканець міста, який лікував хворого кота. Постраждалому призначили курс профілактичних щеплень проти сказу.
Наразі проводяться подвірні обходи для виявлення можливих постраждалих від контакту з хворою на сказ твариною. Ветеринарна служба робить профілактичні щеплення проти сказу домашнім тваринам.
У випадку отримання укусів, подряпин, ослинення домашніми або безпритульними тваринами для проведення медичного огляду та надання антирабічної допомоги необхідно своєчасно звертатись до травматологічних пунктів:
– дітям – до Кіровоградської обласної дитячої лікарні, вул. Преображенська, 79;
– дорослим – до Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Короленка, 56.
Нагадаємо, перший випадок сказу в кота у Кропивницькому зафіксували у жовтні 2017 року в районі Новомиколаївки, другий – у листопаді в мікрорайоні Лелеківка.
Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус з роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи.
Сказ починається без провісників, зі збудження або одразу з паралічів, може перебігати з вираженими ознаками пошкодження довгастого мозку (розлади дихання, дисфагія) і мозочка (запаморочення, атактична хода), психіки (марення, біполярний афективний розлад). Хвороба завжди закінчується смертю.