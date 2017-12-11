На Кіровоградщині у військовій частині виявили африканську чуму

Командування військової частини, що знаходиться в Олександрії, заявило про те, що в підсобному господарстві загинули 35 голів свиней різних вікових груп.

Африканська чума свиней (лат. Pestis africana suum), африканська гарячка, східноафриканська чума, хвороба Монтгомері – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A, згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в області, текст якого має «УЦ».

Після отримання повідомлення фахівці держпродспоживслужби та підпорядкованих установ ветмедицини виїхали на місце та провели розслідування випадку з відбором біологічного матеріалу і наступним його направленням до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (Київ).

Результати дослідження 9 грудня показали ДНК вірус африканської чуми свиней (звіт про результати дослідження від 9 грудня 2017 року №010174 п.м./17)

10 грудня відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській міськраді, на якому затвердили та визначили межі епізоотичного осередку, зон захисту та спостереження, а також інші заходи.

На 11 грудня в підсобному господарстві військової частини провели безкровне умертвіння, спалювання та захоронення трупів тварин у кількості 66 голів (38 голів – падіж, 28 – умертвіння).

Проводяться заходи, передбачені рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, а саме: встановлено карантинний пост, здійснюються очищення приміщення, дезінфекція, дезінсекція, дератизація та подвірні обходи в зоні спостереження з метою з’ясування епізоотичної ситуації та обліку поголів’я.

Більше випадків загибелі та захворювання свиней, як в особистих господарствах, так і в колективних на території міста і району не зареєстровано.