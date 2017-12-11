У Кропивницькому нові автобуси регулярно закидають яйцями

У Кропивницькому комунальні автобуси страждають від нападів невідомих, які закидають їх яйцями – останній випадок стався минулої суботи на кінцевій 116-го.

Про це під час наради з питань ЖКГ у міськраді розповів заступник директора з безпеки руху і організаційних питань КП «Електротранс» Валерій Музичук, повідомляє «Перша електронна».

За його словами, у суботу 116 автобус рухався з селища Молодіжного, і його почали закидати яйцями. Водій викликав поліцію.

«Не розбили нічого, але це не дуже приємно. Це вже не перший подібний випадок», – сказав Валерій Музичук.

За його словами, від часу виходу на маршрути великогабаритних МАЗів їх закидали яйцями на Завадівці й Кущівці.

Хто це робить, заступник директора КП «Електротранс» не знає. За кожним випадком працює поліція.

«Це або хвора людина, або конкуренти. Комунальні автобуси почали ламати монополію приватників у сфері перевезень, тому, можливо, у цьому причина», – припустив заступник міського голови Олександр Мосін.

Нагадаємо, 22 жовтня нові автобуси МАЗ виїхали на два міські автобусні маршрути: п’ять транспортних засобів – на маршрут №274 і три – №111-Б.

Згодом додалися ще п’ять маршрутів, 116-й був останнім.