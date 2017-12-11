У Кропивницькому роздали «Степових орлів» (ФОТО)

Урочиста церемонія нагородження лауреатів премії традиційно відбулася у художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна на 125 річницю від дня народження митця.

Про це «УЦ» повідомили у ппрес-службі ОДА.

З восьми претендентів на обласну премію у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Осмьоркіна переможцями стали народний художник України, голова Одеської обласної організації НСХУ України Анатолій Горбенко (номінація «Національна традиція») та гендиректор Національного художнього музею України Юлія Литвинець («Мистецтво та історія мистецтва»).

За рішенням журі премію в номінації «Новітні спрямування» не присудили жодному з претендентів, оскільки обидва номінанти набрали однакову кількість голосів.

Диплом про присвоєння звання лауреата, відповідний нагрудний знак, почесну відзнаку обласної влади – статуетку «Степовий орел» – митцям вручили перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

Вітаючи нових володарів премії, Сергій Коваленко сказав: «Цього року конкурс імені Осмьоркіна був надзвичайно потужним, і приємно, що нагороди отримують наші земляки з Одеси та Києва. Це означає, що конкурс вийшов на національний рівень». Він побажав митцям творчого натхнення, щоб продовжували радувати своїми доробками поціновувачів образотворчого мистецтва.

Відзначили також і претендентів на здобуття премії – їх нагородили подяками обласної ради. Від керівництва Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України молоді таланти отримали в дарунок набір фарб та полотно.

Після урочистої частини учасники ознайомилися з творчістю лауреатів обласної премії, представленою у виставкових залах музею.