У Кропивницькому шукають 12-річну дівчинку, яка пішла до школи й не повернулася (ФОТО)

Дванадцятирічна Катерина Добродій пішла восьмого грудня вранці до школи і зникла.

Про це «УЦ» повідомили рідні дівчинки.

Катя живе на вулиці Івана Богуна, 159, вчиться у 14 школі (район залізничного вокзалу). Була одягнена у балонову помаранчеву куртку з капюшоном зі штучним пухом на краях, темно-сині джинси та рожеве взуття.

Особливі прикмети – ластовиння на обличчі, на правій щоці є невелика родимка.

У поліція області «УЦ» зазначили, що станом на ранок понеділка, 11 грудня, пошуки тривають. Правоохоронці просять усіх, хто має якусь інформацію щодо Катерини Добродій, телефонувати 102.