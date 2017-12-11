У Кропивницькому створили спортивну карту міста (користуйтеся просто зараз на сайті)

Унікальну електронну мапу Кропивницького, на яку нанесені всі спортивні заклади Кропивницького, розробив журналіст, директор спортивної школи №3 Євген Савранський.

Про це повідомляє прес-служба мерії обласного центру.

За словами самого розробника, ідея укласти таку карту з’явилася у нього ще сім років тому, коли він брав участь у створенні місцевого сайту спортивних новин «Спорт-Центр». Отже, зі збиранням інформації про ДЮСШ міста у Євгена Савранського проблем не виникло, дуже допомогло і те, що він працює директором комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Складніше було сформувати бази даних спортивних клубів і секцій, які не входять до структури відділу фізичної культури та спорту міської ради Кропивницького та обласного управління освіти, науки, молоді та спорту.

«Ця карта – унікальна, проект подібного масштабу вперше реалізується в Україні. Розробники нанесли на карту всі дитячо-юнацькі спортивні школи – як міські, так і обласні, а також спортивні клуби, де можуть займатися не лише діти, а й дорослі, – наголосив головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Вадим Бебко. – Насамперед цей сервіс буде корисний батькам дітей, які бажають зайнятися спортом і тільки обирають для цього відповідний заклад. Пошук на мапі можна здійснювати як за назвою виду спорту, так і за адресою розташування клубу чи спортивної школи. Також електронна карта міститиме прізвища тренерів та їхні контактні дані. Крім того, за задумом розробників, інформація буде постійно актуалізовуватись та доповнюватись».

Як повідомили у відділі фізичної культури та спорту міської ради, втілити ідею інтерактивної мапи вдалося за підтримки доцента кафедри видавничої справи та редагування ЦДПУ ім. В. Винниченка Ірини Ткаченко та обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОКУ). Заплановано, що презентація проекту відбудеться 13 грудня на звітній Конференції обласних відділень НОКУ у Києві. І, якщо проект зацікавить представників обласних осередків, інтерактивна карта спортивних закладів може вирости до всеукраїнського масштабу.