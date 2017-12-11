Зі Знам’янки до Торецька відправили чергову партію «гуманітарки» для дітей (ФОТО)

Чергову партію гуманітарної допомоги дітям Торецька (Донецька область) відправили зі Знам’янки.

Про це «УЦ» повідомила знам’янська волонтерка Наталя Тишкевич.

«Ми, коли відправляли нашим бійцям посилки, клали обов’язково солодощі, – розповіла вона. – А, спитавши їх, як смакують цукерки, почули у відповідь, що вони віддають їх дітям. У прифронтовій зоні дітки просто-таки чатують на такі посилки, і наші хлопці щедро діляться з ними. Отак і почалася наша історія: ми стали відправляти посилки спеціально для дітей».

За словами Наталі Тишкевич, вони співпрацюють з волонтерами у прифронтових населених пунктах, передаючи смаколики через них.

«Цього разу до збору посилок долучилися вихованці знам’янського дитсадка “Козачок”, – сказала Наталя Тишкевич. – Там є така вихователька Світлана Родич, велика патріотка. От вона й попросила діток принести іграшки».

Торецьким дітлахам передали іграшки, солодощі, одяг тощо.

«Нині є велика потреба у підгузках і дитячому одязі, бо в Торецькій лікарні – дуже багато покинутих діточок», – додала Наталя Тишкевич.

Вона також зазначила, що зараз у Знам’янці оголосили збір книг українською мовою: «Хочемо, щоб на Донбасі читали українською. З усього міста приносять».