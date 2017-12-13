У Кропивницькому двоє підлітків жорстоко побили й пограбували 74-річного дідуся (ФОТО)

Двоє жителів обласного центру 14 та 16 років жорстоко побили літнього чоловіка та заволоділи його майном.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Кропивницького відділу поліції за допомогою звернувся 74-річний кропивничанин, що став жертвою розбійного нападу.

Пригода сталася близько 16:00. Зловмисники, перебуваючи біля одного з магазинів, побачили пенсіонера, який перераховував гроші. У руці чоловік тримав пакети з покупками.

Парубки почали переслідувати старенького. Один з них підбіг до потерпілого й ударив його по ногах. Дідусь втратив рівновагу і впав. Потім нападник ще кілька разів ударив пенсіонера, який лежав на землі.

У цей час інший неповнолітній спостерігав, щоб дії товариша ніхто не помітив. Побачивши, що потерпілий перебуває у безпорадному стані, він підбіг до нього та відібрав особисті речі літнього чоловіка – поліетиленовий пакет з двома мобільними, гаманцем, грошима, паспортом та лічильником.

Нападники втекли, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на 2000 гривень.

«Менше доби знадобилося працівникам поліції, щоб встановити осіб, причетних до злочину. У нагоді правоохоронцям став відеозапис, який надала місцева жителька. Вона з вікна побачила незаконні дії неповнолітніх осіб та зняла їх на мобільний телефон. Поліцейські вдячні кропивничанам за їх громадянську позицію, небайдужість та допомогу у розкритті злочинів і припиненні правопорушень», – зазначив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Телефони та гроші вилучили. Зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.