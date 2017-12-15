Головний тренер «Зірки» оцінив гру клубу за п’ятибальною шкалою

Головний тренер «Зірки» Руслан Монарьов оцінив роботу футболістів та тренерів клубу за п’ятибальною шкалою на чотири з мінусом.

Про це він заявив у інтерв’ю прес-службі команди.

«Вдалося, насамперед, створити боєздатний колектив, – сказав Монарьов. – Не буває так, що ти узяв багато нових гравців і одразу утворився колектив. Усе одно є притирання, є шорсткості, але ми це подолали. Команда зазнала серйозних змін, оновилась, омолодилась і, згуртувавшись, ми стали покращувати наші ігрові якості. Що не вдалося? Мабуть, це гра першим номером. Не вистачає поки ні навичок, ні якостей для такої гри, й у цьому напрямку нам ще потрібно дуже й дуже багато та якісно працювати. Але я не відмовляюсь від свого напрямку і вважаю, що поступово ми прийдемо до якісної комбінаційної гри, яка дозволить створювати більше гольових можливостей і більше вражати ворота суперників. Це один із яскравих напрямків сучасного футболу, коли ти граєш так, що отримуєш сам задоволення, радуєш уболівальників і перемагаєш».

Він також зазначив, що розраховує на підсилення команди взимку: «Поки зарано про це говорити. Ми обговоримо всі ці питання із президентом клубу. Але, звісно, що хтось нас залишить, але більше сподіваюся, що буде й гарне підсилення».

Нагадаємо, в останньому матчі сезону «Зірка» зіграла внічию з одеським «Чорноморцем» 3:3.