Нардеп Березкін з Кропивницького не ухилявся від сплати податків – Генпрокуратура

Генпрокуратура за результатами податкового аудиту не встановила фактів умисного ухилення від сплати податків в діях кількох народних депутатів України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ, яке має у своєму розпорядженні «УЦ».

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України упродовж другого півріччя 2017 року здійснював досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ймовірного ухилення від сплати податків та зборів народними депутатами України, міністрами та іншими особами, що займають особливо відповідальне становище і, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», підпадають під категорію суб’єктів декларування, що зобов’язані подавати декларацію щодо доходів.

«Враховуючи, що за результатами податкового аудиту не встановлено фактів умисного ухилення від сплати податків в діях народних депутатів України В. Бандурова, С. Березкіна, А. Журжія, О. Ляшка, О. Урбанського та В. Хомутинніка, кримінальні провадження відносно цих осіб наразі закрито», – сказано у повідомленні.

Інформація про те, що ГПУ розслідує можливе ухилення Станіслава Березкіна від сплати податків, з’явилася у ЗМІ у серпні 2017 року.

Станіслав Березкін – народний депутат («Партія Відродження»).