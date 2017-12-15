У Кропивницькому підозрюваний у серійних вбивствах залюбки позує фотокорам (ФОТО)

У Кіровському районному суді Кропивницького перенесли засідання щодо справи підозрюваного у серійних вбивствах.

Про це повідомляє DOZOR.

Головуючий колегії судів Руслан Бурко повідомив, що його колеги Людмила Кулінка та Ірина Загреба на час проведення засідання зайняті, відтак не можуть брати участь у розгляді справи. Тож засідання перенесли на 10 січня.

Підозрюваному Віталію Верлану інкримінують ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох і більше осіб». Чоловік може отримати покарання від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У липні Верлана затримали за підозрою у вбивстві 67-річної пенсіонерки. Також зловмисника вважають причетним до ще двох вбивств: 24-річної Людмили Кулінич, що зникла 12 червня і перебувала у розшуку, та 80-річної жительки обласного центру.

Верлан у залі судових засідань, як видно з фото, почував себе непогано.