22-річна кропивничанка потребує допомоги на лікування (ФОТО)

22-річна Катерина Мельник (Євстратова) з обласного центру потребує допомоги.

Про це «УЦ» повідомили її рідні.

У 2016 Катерина захворіла на онкологію, але не здалася і сміливо пройшла шість сеансів хіміотерапії.

Після хіміотерапій її кістки стали крихкі, внаслідок чого жінці поставили діагноз «асептичний некроз голівок стегневої кістки». Молода сім’я назбирала кошти на протез, але не вистачає 35 000 грн. на оплату операції.

Дворічна донька Каті чекає новорічного дива…

Перераховувати гроші можна на картку Приватбанку: 5168 7573 1599 3776, Мельник Катерина Вікторівна. Номер телефону : (095) 194-49-31.