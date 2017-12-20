Інсультний центр у Кропивницькому – заповнений повністю, а часто й переповнений

Майже всі пацієнти інсультного центру – жителі Кропивницького.

Про це заявив завідувач відділенням гострої судинної неврологічної патології Сергій Кочерга.

«Практично всі наші пацієнти – з Кропивницького. Дуже мала частина пацієнтів – мешканці області, у яких виник інсульт під час перебування у родичів-кропивничан, та стан здоров’я яких потребував їх доставки на стаціонарне лікування у найближчу лікарню», – сказав він.

Кочерга зазначив, що центр завжди заповнений повністю: «Відділення у нас постійно заповнене, іноді й переповнене. Буває, за короткий час приїжджають до десяти карет швидкої допомоги. Зранку, приходячи на роботу, вже бачимо по кілька швидких під відділенням. Здебільшого хворі поступають у вкрай важкому стані. Дуже добре, що поряд маємо комп’ютерний томограф. Раніше нам необхідно було стабілізувати хворого, а вже потім направляти на томографію.

Зараз же обстеження проводимо одразу, за необхідності залучаємо кардіолога та реаніматолога. Велика вдячність і медикам швидкої – з ними пацієнт приїжджає частково обстежений, вони ж допомагають його транспортувати до відділення».

Сергій Кочерга також дав кілька порад людям, які перенесли інсульт: «Ми рекомендуємо хворим нагляд у невропатолога, терапевта чи сімейного лікаря за місцем проживання, а в подальшому – повторний курс лікування у неврологічному відділенні Центральної міської лікарні. Зрозуміло, необхідна й профілактика. Профілактичні заходи ми радимо не лише нашим пацієнтам, а й усім, хто не хоче зіткнутись із ускладненнями серцево-судинних захворювань. Мова йде про постійне лікування гіпертонічної хвороби, порушень ритму серця, боротьбу з гіперхолестеринемією і шкідливими звичками, як-то куріння чи вживання алкоголю. І корисною буде дієта, в рамках якої обмежується жирна їжа. Додам, що усі симптоми, які призводять до інсультів, легко діагностуються на первинній ланці медицини, тож регулярні медогляди і вчасні звернення щодо погіршення стану здоров’я допоможуть уникнути хвороб, про які ми говоримо. Самі пацієнти повинні слідкувати за собою і своїм способом життя».

Нагадаємо, 13 вересня у Кропивницькому відкрили сучасне відділення гострої судинної неврологічної патології. Відкрити такий центр міський голова Андрій Райкович планував ще в своїй передвиборчій програмі «Здорове місто». У 2016 році виготовили проектно-кошторисну документацію та розпочали ремонт. На будівництво місто виділило з бюджету 3 мільйони 800 тисяч гривень.